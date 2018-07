Gustavo Henrique passará por cirurgia no joelho direito e desfalca Santos

SANTOS - Horas depois de deixar chorando o gramado do CT Rei Pelé, nesta terça-feira, o zagueiro Gustavo Henrique, titular do Santos neste início de temporada, recebeu uma má notícia. Ele tem uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia até o fim desta semana.

O resultado do exame de ressonância magnética realizado na tarde desta terça-feira foi publicado pelo site oficial do Santos, mas o clube não informou a gravidade da lesão nem o prazo de recuperação. O caso, porém, é parecido com o do atacante colombiano Radamel Falcao, cujo retorno é previsto para um período entre quatro e seis meses.

Gustavo Henrique, torceu o joelho direito em disputa de bola com o defensor Jubal, em treino realizado pela manhã e deixou a atividade chorando de dor. Ele foi amparado por dois massagistas para sair do gramado.

Com o titular fora, Jubal formará dupla de zaga com Neto contra o Bragantino, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Paulistão, sendo que o técnico Oswaldo de Oliveira amargou o segundo problema sério envolvendo um zagueiro do elenco em um intervalo de pouco mais de 40 dias.

No último dia 15 de janeiro, Edu Dracena foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e a previsão é a de que só volte a atuar novamente pelo Santos no segundo semestre deste ano.