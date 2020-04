Gustavo Henrique rebate presidente do Santos: 'Todos reclamam de sua postura'

O zagueiro Gustavo Henrique, hoje no Flamengo, rebateu as críticas do presidente do Santos, José Carlos Peres, que chegou a dizer que o jogador é "sem caráter". Em suas redes sociais, o defensor contou a sua versão dos fatos e teve apoio de Bruno Henrique, que também deixou o time paulista para se transferir à equipe carioca.

Em seu perfil no Instagram, Gustavo Henrique publicou uma nota em que afirmou que cumpriu seu contrato rigorosamente com o Santos. Além disso, o jogador disse ter dado prioridade ao clube paulista nas negociações.

"Dei prioridade ao Santos desde o meio do ano passado, quando poderia ter assinado um pré-contrato com outro clube, e não o fiz, estive a todo momento à disposição para conversar e negociar, fui capitão do time com muito honra e orgulho, mas os ciclos se encerram. E isso não é sinônimo de desrespeito ao clube", escreveu o jogador na publicação.

Na nota, Gustavo Henrique também deixou o tom mais ameno de lado e disparou contra Peres, dizendo que ele é oportunista e que todos questionam a postura do dirigente.

"É só perceber que dirigentes de outros times, técnicos que passaram pelo clube e todo mundo que tem relação com este senhor, sempre reclamam de sua postura", criticou. "Estou muito feliz no Flamengo e acredito que neste momento, uma entrevista como essa soa como oportunismo, até porque o período eleitoral do Santos Futebol Clube está se aproximando", completou o zagueiro, que, no final do texto, diz não querer relação com Peres e lembrou que o presidente santista não teve as contas aprovadas em 2018 e chegou a passar por processo de impeachment naquele ano.

Bruno Henrique fez o mesmo caminho que Gustavo Henrique, mas um ano antes. O atacante respondeu à publicação dando seu apoio ao companheiro de time e detonou o mandatário santista.

"Ele fez a mesma coisa comigo irmão, falou notícias falsas que eu não falei e não fiz para me colocar como o errado da história, colocando a torcida do Santos contra mim também para ele depois sair como certo da história e eu como o errado. Deus tarda mas não falha. Fica tranquilo, quem te conhece sabe a pessoa que você é. Tamo junto, seremos felizes", respondeu o atacante.

Mais cedo, José Carlos Peres, ao falar sobre a situação do jovem Yuri Alberto, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, questionou a postura de Gustavo Henrique e citou, também, indiretamente, Lucas Lima, outro que deixou o Santos, mas para defender o Palmeiras.

"Fizemos proposta cinco vezes maior (em relação ao que recebe hoje). É um bom menino (Yuri Alberto), mas ainda não provou o que os caras acham que ele vale. Teria que passar um período maior aqui no Santos. Eu não faria o que ele está fazendo. Que não seja mais um a sair pela porta dos fundos, como um que foi para o Palmeiras antes da minha gestão (Lucas Lima) e outro, sem caráter, que foi para o Flamengo e passou o empresário para trás. Gustavo Henrique prometeu para mim que o Santos teria prioridade, mas sumiu e foi embora para o Flamengo. Não sou eu que estou falando, mas a história: quem sai do Santos pela porta dos fundos tem dificuldades de vingar em outros clubes", disse Peres, em tom beligerante.