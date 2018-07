Gustavo Henrique sonha em marcar o gol do título do Santos na Copa do Brasil

"Sonho além de disputar a final, marcar o gol do título. Quando deito para dormir, sonho em comemorar com a torcida. Todos pensam antes de dormir e quem sabe não se torne realidade?", projetou o defensor santista.

Um fato curioso é que na única vez que o Santos conquistou a Copa do Brasil, em 2010, foi um zagueiro o autor do gol que garantiu o título. No primeiro jogo da decisão contra o Vitória, o time alvinegro venceu por 2 a 0, na Vila Belmiro, e em Salvador, foi derrotado por 2 a 1, com Edu Dracena marcando o gol que garantiu a taça para a equipe alvinegra, no estádio Barradão.

"Pode ser meu eu do David Braz. O importante é fazer gol e sairmos campeões" disse o zagueiro, ansioso por poder disputar a primeira final como titular. "A expectativa é boa e a ansiedade é muito grande. Vai ser minha primeira final jogando e estou tranquilo. Vou trabalhar nesses dias para fazer o meu melhor e poder ajudar a equipe", comentou.

Santos e Palmeiras reeditam a final do Paulista na decisão da Copa do Brasil e o primeiro jogo acontece no dia 25 de novembro, na Vila Belmiro. A partida de volta será realizada no dia 2 de dezembro, no Allianz Parque.