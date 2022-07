Gustavo Mosquito lamenta revés do Corinthians e critica recuo após golaço de Róger Guedes

A noite de sábado se desenhava perfeita para o Corinthians quando Róger Guedes anotou um golaço com apenas três minutos de jogo na Arena Castelão. Mas o cenário se inverteu, e outros tentos espetaculares de Bruno Pacheco e Vina deixaram a equipe paulista em desvantagem diante do Ceará, que acabou vencendo o duelo por 3 a 1. O resultado impede o Corinthians de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Mosquito foi titular do ataque, ao lado de Róger Guedes, e apontou que o Corinthians não podia ter baixado a guarda após inaugurar o marcador na capital cearense. Segundo o atleta, outros aspectos, como o gramado e a temperatura, que esteve próxima dos 27ºC ao longo da partida.

Leia Também Corinthians leva virada do Ceará em noite de golaços e perde chance de virar líder do Brasileirão

"Começamos bem o jogo, na frente no placar. Tínhamos de continuar pressionado, mas infelizmente deixamos cair, também por causa do clima, campo duro, mas não é desculpa. Esse foi o erro, deveríamos continuar buscando o segundo gol. Levamos dois e isso decidiu o jogo", afirmou Gustavo Mosquito na saída do gramado ao Premiere.

Com a derrota para o Ceará, o Corinthians pode cair para a quarta colocação, sendo ultrapassado por Atlético-MG e Fluminense, que entram em campo neste domingo para enfrentar Botafogo e São Paulo, respectivamente. Já o rival Palmeiras atua na segunda-feira, diante do Cuiabá, e tem a possibilidade de abrir quatro pontos de vantagem.

Após dois resultados negativos, o time de Vítor Pereira buscará retomar o caminho das vitórias na quarta-feira, data em que recebe o Coritiba, às 21h30, na Neo Química Arena. A partida deve marcar o retorno do técnico português, que esteve suspenso diante do Ceará, e de grande parte da equipe titular, poupada do duelo no Nordeste.