Gustavo Scarpa admite que vem jogando com dores no Fluminense

"Está doendo mesmo, mas não é algo que vai me impossibilitar de jogar, não vai me tirar de jogos", disse o meia. "Hoje em dia, dificilmente algum jogador atua sem dor. Futebol de alto nível é assim. Vou continuar dando meu máximo e enquanto eu tiver condições eu vou estar à disposição do [técnico] Levir Culpi."

Scarpa sente dores no pé desde que sofreu um pisão na vitória do Fluminense sobre o Botafogo, no clássico disputado no dia 29 de maio. "Levir sabe que pode contar comigo. Não há necessidade de parar. Estou com dor, sinto o meu pé, mas é algo que consigo levar", garantiu o meia.

O jogador deu as declarações no desembarque da equipe no Rio de Janeiro, após derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, na noite de quarta-feira. Antes do embarque, a delegação tricolor treinou pela manhã na academia do hotel. Os titulares na quarta fizeram trabalho regenerativo, enquanto os reservas treinaram forte na academia.

O Fluminense vai buscar a reabilitação no Brasileirão no sábado, na partida contra o Coritiba, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.