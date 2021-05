Gustavo Scarpa comemora boa fase e projeta decisão do Paulistão contra São Paulo

O meio-campista Gustavo Scarpa vem sendo um dos grandes destaques da atual temporada do Palmeiras. Com 16 jogos disputados, sendo 11 como titular, o camisa 14 é o jogador com mais participações em gols do elenco alviverde. Até aqui já foram 12, sendo oito assistências e quatro bolas na rede.

Além disso, nenhum outro atleta do Palmeiras tem precisado de tão poucos minutos em campo para participar diretamente de um gol. No caso de Gustavo Scarpa, são 77 de média para cada bola na rede.

"Estou feliz com esse meu bom momento aqui no Palmeiras. Ano passado, por algumas questões, eu perdi a pré-temporada com o time e acabei me prejudicando. Nesta temporada, porém, pude realizar um bom trabalho, apesar do calendário super apertado, e as coisas têm acontecido de forma positiva. Tive a chance de realizar uma sequência de jogos na minha posição e estou conseguindo ajudar o time a seguir em busca dos objetivos. Espero continuar contribuindo assim, pois sabemos que a temporada será bem puxada", afirmou.

Com Gustavo Scarpa à disposição, o Palmeiras fará, agora, os dois jogos decisivos contra o São Paulo, pela final do Campeonato Paulista. O duelo de ida acontece nesta quinta-feira, no estádio Allianz Parque, enquanto que o segundo confronto está marcado para o domingo, no estádio do Morumbi, ambos em São Paulo.

"Não tenho a menor dúvida de que serão duas grandes partidas. Na minha opinião, com muito respeito a todos os nossos adversários, a final será disputada entre as duas melhores equipes do futebol paulista da atualidade e não há favorito. Confiamos, demais, no nosso grupo e estamos concentrados em fazer bons jogos para buscar o bicampeonato Paulista", finalizou o meia, que pode erguer o seu quinto troféu pelo clube, depois de já ter conquistado o Campeonato Brasileiro (2018), Paulistão (2020), Copa do Brasil (2020) e a Copa Libertadores (2020).