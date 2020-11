Gustavo Scarpa destaca união para Palmeiras atingir a sétima vitória consecutiva

Um dos melhores jogadores em campo na vitória do Palmeiras sobre o Ceará, por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Gustavo Scarpa ressaltou a união do elenco para que fosse obtida a marca de sete vitórias consecutivas.

"A equipe entendeu o momento difícil que a gente estava passando, que precisava se ajudar. O elenco mudou muito do ano passado, muitos meninos que estão dando conta do recado. A gente precisava se unir. Isso tem dado certo, que a gente continue assim", disse o jogador canhoto, que atuou na lateral-esquerda e afirmou se sentir melhor do que quando joga pela ponta-direita.

Leia Também Gabriel Menino prioriza se fixar como lateral da seleção e revela dicas de Abel Ferreira

"No futebol a gente precisa estar sempre preparado para as oportunidades que sempre aparecem. Não é minha posição de origem, mas o Abel pediu minha colaboração e aceitei. Estou feliz em poder ajudar, feliz por uma excelente partida não só minha, da equipe também", afirmou Scarpa, que ressaltou o fato de a classificação estar bem encaminhada, mas não decidida.

"O resultado foi muito bom. A gente só precisa entender que temos um segundo jogo para jogar. Vamos em busca da classificação", disse o palmeirense, referindo-se ao segundo jogo, na próxima quarta-feira, às 19h, no Castelão, em Fortaleza, quando o Palmeiras vai poder perder por até dois gols de diferença.