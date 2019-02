Gustavo Scarpa diz ter ganho 10 kg de massa muscular no Palmeiras

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, contou nesta quinta-feira alguns detalhes de como começou a temporada em nível mais alto pelo clube. Em entrevista à TV Palmeiras, o jogador disse ter ficado mais forte, adquirido mais massa muscular e por ter feito a pré-temporada regularmente, junto com os colegas, avalia que está mais bem preparado para as competições.

Scarpa marcou de pênalti sobre o Bragantino, na última segunda-feira, e disse se sentir muito bem fisicamente. "Meu ganho de massa é nítido. Meus amigos de Hortolândia (interior de São Paulo) dizem que eu estou mais forte. Cheguei com 67 quilos e aumentei praticamente nove ou dez, diminuindo ao mesmo tempo o percentual de gordura", contou.

O auxílio da nutricionista do clube e de outros membros da comissão técnica levaram Scarpa a modificar até mesmo a alimentação. "A estrutura que o Palmeiras oferece foi primordial também, a alimentação aqui é fora do comum de boa. Estou feliz com o resultado e farei de tudo para manter estes hábitos alimentares e melhorar cada vez mais", comentou.

Contratado no ano passado pelo clube, o meia precisou resolver problemas jurídicos com o Fluminense. Na temporada 2018 ele ainda teve problemas musculares. Porém, a situação mudou para melhor nesta temporada. Scarpa conseguiu se apresentar junto com os companheiros no início de janeiro e aponta o trabalho de pré-temporada como fundamental para ter evoluído.

"Faz muita diferença fazer a pré-temporada toda com o grupo. Estou muito feliz com este meu começo de ano, tanto individual quanto coletivamente. Mas é só o começo, tem muita coisa para rolar". disse. "Foi um ano bem difícil (2018), mas foi um ano para ser lembrado. Levando em consideração tudo o que passei, foi maravilhoso. No final, pude jogar, fazer gol, dar assistência e, o melhor de tudo, ser campeão. Foi um título que eu sempre sonhei", completou.