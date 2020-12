Gustavo Scarpa e Renan treinam e devem reforçar o Palmeiras contra o Libertad

O Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, após o empate em 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro, pela 24.ª rodada do Brasileirão. As novidades foram o retorno de Renan, recuperado da covid-19, e Gustavo Scarpa, que estava fora por conta de uma concussão sofrida na última quarta-feira, contra o Delfín.

Os dois participaram do treinamento e devem reforçar o time alviverde na próxima terça-feira diante do Libertad, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O zagueiro cumpriu o período de isolamento após testar positivo para o coronavírus e perdeu as últimas três partidas. Ele fez um treino físico no gramado neste domingo.

Já o meio-campista foi desfalque contra o Santos por precaução. Ele sofreu concussão após choque de cabeça e, nesses casos, o protocolo indica que o jogador deve ficar em observação por três dias. Rony foi preservado por desgaste muscular no duelo da Vila Belmiro e também volta a ficar à disposição para o jogo em Assunção.

Também retornam Gustavo Gómez, Danilo e Gabriel Menino, que estavam suspensos no Brasileirão. Menino será titular na lateral direita, já que Marcos Rocha está afastado, cumprindo os últimas dias do período de isolamento por conta da covid-19. O atacante Luiz Adriano ainda não voltou aos treinos e segue em recuperação de lesão na coxa. O zagueiro Alan Empereur teve uma entorse no joelho direito e será reavaliado.

No Paraguai, o Palmeiras será novamente comandado pelo auxiliar Vitor Castanheira, já que o técnico Abel Ferreira continua isolado em um hotel em São Paulo após ser contaminado pelo coronavírus. Ele acompanhou a atividade deste domingo por vídeo, com as imagens do captadas pelo drone transmitidas ao vivo pela comissão técnica.

Os jogadores foram divididos em dois grupos na atividade técnica em campo reduzido. Em um deles, o assistente técnico Carlos Martinho separou zagueiros e meio-campistas para um trabalho de saídas de bola, balanços e transições. Enquanto isso, os atacantes praticaram movimentações e finalizações com o auxiliar Vitor Castanheira. Os titulares do clássico contra o Santos permaneceram na parte interna para atividades regenerativas pós-jogo.

O Palmeiras volta a treinar nesta segunda-feira, às 10h, na Academia de Futebol. A equipe embarca no período da tarde para Assunção. O duelo está marcado para as 21h30 e será disputado no Defensores Del Chaco.