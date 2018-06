Gustavo Scarpa falta a apresentação e Fluminense promete tomar providências

O ano de 2018 do Fluminense começou tão turbulento quanto acabou o de 2017. Nesta quarta-feira, na apresentação do elenco para a próxima temporada, o meia Gustavo Scarpa faltou a atividade sem sequer se justificar à diretoria.

+ Abel revela que Fluminense acertou venda de Wendel ao Sporting

A ausência aumentou os rumores de que Scarpa será mais um jogador a deixar o Fluminense. Insatisfeito com a cobrança da torcida no final de 2017, o atleta pediu para ser negociado.

Palmeiras, Corinthians e São Paulo, então, tentaram envolver alguns jogadores em uma troca por empréstimo. As negociações, porém, não evoluíram. E, ao deliberadamente faltar na apresentação, o meia indicou que não quer mesmo permanecer.

Irritado com a postura, o Fluminense emitiu um comunicado oficial prometendo tomar providências contra o jogador. "O atleta Gustavo Scarpa não se reapresentou com o restante do grupo na manhã desta quarta-feira e tampouco justificou ausência. O clube continua em busca de contato com o jogador e estão sendo tomadas providências."

Antes do novo impasse com Scarpa, o clube carioca sofreu com problemas financeiros e dispensou oito jogadores na semana passada: Diego Cavalieri, Henrique, Wellington Silva, Arthur, Higor Leite, Maranhão, Marquinho e Robert. O técnico Abel Braga também confirmou na terça-feira que o volante Wendel foi negociado ao Sporting Lisboa, de Portugal.

A boa notícia fica pela chegada de Paulo Autuori. Novo diretor executivo de futebol do clube, o ex-treinador teve nesta quarta-feira o primeiro contato com o elenco. Os atletas ainda fizeram exames médicos, testes de rotina e um rápido trabalho físico, além de reuniões para conhecer o planejamento para o ano.

Antes da estreia no Campeonato Carioca, prevista inicialmente para o dia 17 de janeiro, contra o Boavista, o elenco do Fluminense viaja na próxima semana aos Estados Unidos para a disputa da Flórida Cup.

Confira qual é atualmente o elenco do Fluminense:

Goleiros: Júlio César, Marcos Felipe e Pedro Paulo;

Laterais: Mateus Norton e Ayrton;

Zagueiros: Renato Chaves, Reginaldo, Gum, Frazan e Ibañez;

Volantes: Richard, Luiz Fernando, Douglas e Marlon Freitas;

Meias: Sornoza e Luquinhas;

Atacantes: Matheus Alessandro, Romarinho, Lucas Fernandes, Marcos Júnior, Robinho, Henrique Dourado, Pedro, Marcos Calazans e Felipe.