Gustavo Scarpa festeja gol e espera ter 'sequência vitoriosa' no Palmeiras

O meia Gustavo Scarpa festejou sua boa atuação pelo Palmeiras na vitória sobre o Junior Barranquilla por 2 a 0, fora de casa, na estreia da equipe na Copa Libertadores. O jogador ganhou a chance de ser titular e provou que tem condições de estar entre os 11 escolhidos do técnico Luiz Felipe Scolari mesmo em um elenco estrelado.

"Nossa equipe tem ciência da dificuldade que é jogar fora de casa na Libertadores. Acho que nos portamos bem em campo, soubemos jogar a partida e matar o jogo. Fico feliz por isso. Nossa equipe tem jogadores experientes, que já venceram a Libertadores, e eles transmitem tranquilidade", comentou Scarpa.

O gol do jogador foi marcado logo nos primeiros minutos da partida e foi fundamental para que o Palmeiras tivesse tranquilidade para se defender e apostar nos contra-ataques. Tanto que depois de receber o passe de Dudu e abrir o marcador, Scarpa ajudou mais na defesa em um time que não deixou o adversário se aproximar com tranquilidade do gol de Weverton.

"Eu estava aberto pela direita, mas o professor dá liberdade para eu, Dudu e Goulart se movimentar na frente. Então o Dudu deu um lindo passe, tirei o goleiro e fico feliz pelo gol e pela vitória. Espero que continue assim", afirmou Scarpa, que espera seguir no time. "Tive uma lesão recente, mas passou e espero ter uma sequência muito vitoriosa aqui e que possa ajudar o Palmeiras."