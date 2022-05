Gustavo Scarpa festeja os três gols e a grande fase do Palmeiras: 'Histórica'

Gustavo Scarpa festejou a noite perfeita que ele e o time do Palmeiras tiveram, após a vitória sobre o Deportivo Táchira, por 4 a 1, nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupo da Copa Libertadores.

"Muito legal a campanha que a gente fez na primeira fase, histórica, melhor de todas na Libertadores. Coletivamente, para mim individualmente é importante marcar gols. Fico feliz em poder ajudar a equipe", disse o meio-campista, autor de três gols.

Leia Também Scarpa brilha, Palmeiras goleia e obtém recorde histórico na fase de grupos da Libertadores

Scarpa destacou a 'fome' do time do Palmeiras, que não diminuiu o ritmo mesmo com todas as conquistas que vem somando nos últimos anos. "Uma fase boa em que a gente tem feito nossa parte, a fase boa não acontece por acaso. Apesar de todos os títulos, a equipe não se acomodou em nenhum momento e vamos em busca de mais títulos."

O camisa 14 revelou detalhes sobre como as jogadas são criadas pelo time nas partidas. "É uma coisa que a gente treina muito, fazer esse cruzamento em direção ao gol, caso alguém não alcance a bola tem a chance de entrar. Pênalti é uma responsabilidade grande, ainda mais sem o Veiga em campo, uma noite muito legal para mim."

O Palmeiras volta a jogar apenas no domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, quando vai enfrentar o Santos, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira deverá escalar o time titular para o clássico.