Gustavo Scarpa fica no banco do Palmeiras e pode estrear contra o Santos

O segundo tempo do clássico guarda expectativas para os torcedores, especialmente do Palmeiras, que terá apenas sua torcida no Allianz Parque, contra o Santos. O meia Gustavo Scarpa, último reforço trazido pela diretoria do Palmeiras, deve fazer sua estreia.

Scarpa está há três semanas no Palmeiras e, após uma sequência de treinamentos físicos, foi liberado para atuar. O técnico palmeirense Roger Machado confirmou que vai levar Scarpa ao menos para o banco de reservas. O treinador disse não ter a certeza se poderá colocá-lo em campo. “Não sei como e quando ele será utilizado. Até porque o jogo pode nos pedir algo diferente na hora de trocar”, afirmou o treinador.

Pelo lado santista, havia a expectativa de que Gabriel, o Gabigol, também fizesse sua estreia. A comissão técnica, no entanto, avaliou que o jogador ainda não está bem fisicamente e, por isso, ele não foi relacionado para o clássico. Como ele treinou poucos dias, os profissionais avaliaram que ele corre riscos de se lesionar e não querem queimar etapas no início da temporada. Ele chegou ao Santos na última semana e logo foi inscrito no Campeonato Paulista para poder jogar. O técnico do Santos, Jair Ventura, treinou com Gabriel entre os reservas na última semana.

O titular será Eduardo Sasha, que veio do Internacional. Ele anotou seu primeiro gol pelo clube na vitória de virada sobre a Ponte Preta por 2 a 1, em Campinas e está ganhando a posição de Rodrigão como referência no ataque.