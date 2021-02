Gustavo Scarpa não esconde ansiedade pelo Mundial: 'Vamos atrás do nosso sonho'

O meia Gustavo Scarpa não conseguiu esconder a ansiedade por disputar o Mundial de Clubes, após o empate do Palmeiras por 1 a 1, com o Botafogo, no Allianz Parque, nesta terça-feira, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não podemos menosprezar o Campeonato Brasileiro nem nenhuma equipe, como o Botafogo, mas agora vamos atrás do que queremos. Do nosso sonho", disse o jogador, que viajou logo em seguida à partida para Doha, no Catar, onde o time disputa a semifinal do Mundial, domingo, diante do vencedor do duelo entre Tigres e Ulsan Hyundai.

Apesar de considerar que o Palmeiras, repleto de reservas, teve um bom desempenho na partida, Scarpa não ficou feliz com o empate. "Independentemente de estar em campo com um segundo time ou com reservas, é sempre importante aproveitar as oportunidades", disse o meio-campista, que atuou em sua posição de origem durante os 90 minutos.

Sexto colocado, com 53 pontos, o Palmeiras vai para o Catar e na volta vai ter uma maratona de jogo na segunda metade de fevereiro. Serão sete jogos a disputar, com cinco pelo Campeonato Brasileiro e as duas finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, em 28 de fevereiro e 7 de março.

No Brasileiro, o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza (dia 14), Coritiba (17), São Paulo (19), Atlético-GO (22) e Alético-MG (25).