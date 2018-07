Gustavo Scarpa reencontra Fluminense depois de batalha na Justiça

O jogo entre Fluminense e Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro, vai reunir no Maracanã adversários que desde o fim do ano passado apenas se enfrentaram nos tribunais. Possível titular na equipe alviverde, o meia Gustavo Scarpa pela primeira vez vai encontrar o time carioca, do qual saiu após duas etapas de batalhas jurídicas para conseguir a rescisão de contrato.

Em dezembro de 2017 Scarpa conseguiu a rescisão do contrato com o Fluminense na Justiça ao alegar dívida de R$ 9 milhões entre salários e direitos trabalhistas. Sem vínculo, o meia assinou com o Palmeiras e atuou pelo clube entre janeiro e março, até a equipe carioca derrubar a liminar que havia decretado sua liberação.

Pelos três meses seguintes os advogados de Scarpa e o departamento jurídico do Fluminense travaram batalha na Justiça. Enquanto isso o meia voltou à cidade natal, Hortolândia (SP), onde manteve a forma por conta própria e esperou a definição. A novidade veio em junho, quando o Tribunal Superior do Trabalho (TST) concedeu um habeas corpus para liberá-lo do vínculo com o clube carioca.

Um mês depois do retorno ao Palmeiras e da reativação do vínculo por cinco temporadas, o meia terá o encontro com o clube contra quem tanto brigou. "O Scarpa é um menino bom. O Fluminense é passado na vida dele. Vejo que ele está muito feliz aqui e vai para o jogo fazer o trabalho dele", afirmou o goleiro Weverton.

Do lado do Fluminense, o encontro com o antigo colega também virou assunto. "Temos que pensar no time todo. Não vamos pensar em um só jogador. O Scarpa está do outro lado. Mas o foco é pensar no Palmeiras. O futebol tem isso, de amigo ir para outro lado, para outro clube", comentou o atacante Pedro.

O jogador deve ser mantido como titular na equipe alviverde. A possível novidade é a entrada de Lucas Lima, que cumpriu suspensão na última rodada, na vaga do meia Moisés. O Fluminense pode promover a estreia do recém-contratado Luciano. O atacante ex-Corinthians estava no futebol grego.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PALMEIRAS

FLUMINENSE: Júlio César; Gilberto, Gum, Digão, Ayrton Lucas; Matheus Norton, Airton, Jadson; Júnior Dutra, Pedro e Marcos Junior. Técnico: Marcelo Oliveira.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, Lucas Lima (Moisés) e Dudu; Willian. Técnico: Roger Machado.

Juiz: Rodrigo Ferreira (SC).

Local: Maracanã

Horário: 19h30

Na TV: PPV