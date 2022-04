Gustavo Scarpa reprova boato de que teria pedido para deixar o Palmeiras

Gustavo Scarpa se manifestou após notícias de que teria pedido para deixar o Palmeiras no final da temporada, quando encerra seu vínculo com o clube. Nas redes sociais, o meia publicou uma foto em tom de indignação pelos boatos de uma possível saída da equipe alviverde.

"Quando leio algumas 'notícias' sobre o Scarpinha", publicou na legenda de uma foto, onde aparecia com a mão no rosto em tom de provocação. Ele ainda usou emoticons de pouco e de coração verde para mostrar sua intenção de seguir no Palmeiras.

A diretoria alviverde, inclusive, colocou como prioridade a renovação do jogador, após ter estendido o contrato do lateral Marcos Rocha. Gustavo Scarpa pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho.

Gustavo Scarpa tem quase 200 jogos com a camisa alviverde e vem sendo peça importante nas últimas conquistas do clube. Ele, inclusive, deve ser titular no confronto contra o Corinthians, marcado para este sábado, na Arena Barueri.

O Palmeiras ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e tem apenas dois pontos. O time de Abel Ferreira estreou perdendo para o Ceará por 3 a 2. Depois empatou com Goiás (1 a 1) e Flamengo (0 a 0).

Confira a postagem do atleta: