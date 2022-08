Scarpa diz sonhar com convocação para seleção brasileira e torce por Pedro na Copa do Mundo do Catar

Vivendo a melhor fase de sua carreira no Palmeiras, Gustavo Scarpa acredita que ainda tem chances de defender a seleção brasileira, apesar dos 28 anos e da ausência nas listas de convocados do técnico Tite. O meia sonha em receber uma oportunidade no ciclo que se iniciará após a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

"Mesma forma que eu sonhei com a Premier League, eu continuo sonhando (com a seleção). Tem caldo ainda. A gente sabe que o mercado lá abre mais portas para a seleção, você estar disputando a melhor liga do mundo abre portas para a seleção, para outros clubes. Acho válido sonhar até o fim", comentou o jogador do Palmeiras, em entrevista ao canal SporTV.

O sonho de Scarpa está ligado diretamente a sua transferência para o Nottingham Forest, time inglês que deve passar a defender a partir do fim do ano. A equipe não está entre as mais badaladas do futebol inglês, mas deve servir de vitrine para uma eventual convocação para a seleção em 2023.

Na noite desta segunda-feira, Scarpa reiterou que jogar na Inglaterra também era um sonho. "Quem me entrevista desde que subi para o profissional do Fluminense, sabe do meu sonho de jogar na Europa. E o maior sonho sempre foi jogar na Inglaterra. Os anos foram passando e comecei a achar improvável de jogar lá, talvez em uma liga menor na Europa. Mesmo assim, gostaria de realizar o sono. Quando surgiu a oportunidade de sair para um time na Inglaterra, mesmo com 28 anos, para mim foi algo surreal. Achei que era a minha última oportunidade."

Scarpa, no entanto, admitiu que a decisão foi difícil por conta do grande momento que vive no Palmeiras, disputando e conquistando seguidos títulos importantes nas últimas temporadas. "É difícil abrir mão de um momento como esse (do Palmeiras)", reconheceu o jogador.

O meia do clube paulista comentou também sobre Pedro, que foi seu companheiro de time nos tempos de Fluminense. Atualmente no Flamengo, Pedro é uma das maiores dúvidas para a Copa do Mundo. E tem a torcida de Scarpa. "Eu torço muito para que ele vá, porque além de ser talentoso, é um cara do bem. Então eu torço para que ele realize esse sonho", afirmou o palmeirense.