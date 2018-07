Gustavo Scarpa sente problema no braço e desfalca treino do Fluminense

Scarpa foi liberado para realizar um exame médico no cotovelo direito, que vinha o incomodando. Quando apareceu no gramado, realizou somente de um trabalho de dois toques. A princípio, no entanto, não preocupa para o clássico de quarta-feira diante do Botafogo, no Estádio Luso Brasileiro.

Sem Scarpa, Levir promoveu a entrada de Marcos Junior no time titular. Mas esta não foi a única alteração da atividade. O zagueiro Gum, que cumpriu suspensão no fim de semana, voltou na vaga de Renato Chaves. No meio de campo, o treinador testou uma formação mais ofensiva, com Marquinho no lugar de Douglas.

A outra mudança aconteceu já durante o coletivo, e por necessidade. O atacante Wellington reclamou de dores na coxa, deixou a atividade e será reavaliado na terça-feira. Osvaldo o substituiu. Assim, o Fluminense treinou nesta segunda com: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus; Pierre, Cícero, Marquinho e Marcos Júnior; Wellington (Osvaldo) e Henrique Dourado.