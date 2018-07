Gustavo Scarpa vê Fluminense bem armado e com elenco qualificado para 2017

Um dos destaques do Fluminense neste início de temporada, o meia Gustavo Scarpa é só alegria ao falar de seu desempenho nos três primeiros jogos do time tricolor no ano. São três vitórias - uma pela Copa da Primeira Liga e duas pelo Campeonato Carioca - e o gol de número 20 pelo clube (em 105 partidas) ao marcar na vitória por 1 a 0 sobre o Resende, na última quarta-feira, no estádio Moça Bonita, no Rio.

Gustavo Scarpa marcou o primeiro gol dele em 2017. Espera fazer deste ano ainda melhor do que foi o anterior, quando apareceu para o futebol. E sabe que para isso acontecer precisará ter uma equipe bem armada e qualificada ao lado. Atributos que enxerga no atual time.

"É bom começar o ano logo com três vitórias, dá mais confiança para o resto da competição. Nossa equipe está bem, o padrão tático está certinho e espero que a gente continue com essas boas atuações e principalmente com os bons resultados", afirmou o meia do Fluminense.

Com a vitória sobre o Resende, o Fluminense chegou a seis pontos e manteve a liderança isolada do Grupo C da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O próximo compromisso do time comandado pelo técnico Abel Braga acontecerá neste domingo contra a Portuguesa, no estádio de Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).