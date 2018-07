Guto admite rendimento do Inter abaixo do esperado, mas minimiza 'deslize'

O técnico Guto Ferreira minimizou a derrota do Internacional para o Ceará, por 1 a 0, no sábado, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador reconheceu a performance "abaixo" do esperado, mas tratou de não valorizar o "deslize" no estádio Beira-Rio.

+ Ceará estraga festa e derrota o Inter no Beira-Rio

"Às vezes acontecem esses deslizes como o de hoje (sábado) e tudo passa pelos resultados. Acho que é o momento decisivo da competição, a reta final. O Ceará, na semana passada, empatou no último minuto com o Figueirense, que vencemos duas vezes. Agora, todos irão se entregar no limite e um detalhe faz a diferença", comentou o treinador.

O resultado incomodou a torcida porque o Inter buscava a 10ª vitória seguida no seu estádio e a proximidade do acesso. "A frustração que fica é porque um empate no deixaria numa situação muito positiva, mas nós também estamos sujeitos a erros e não podemos acertar sempre", minimizou Guto Ferreira.

Ele, no entanto, admitiu que o Inter jogou abaixo do esperado e criou raras chances no ataque. "Estivemos abaixo do que vínhamos jogando, mas ainda assim fizemos um jogo competitivo. Não conseguimos chegar com chances claras, mas eles também não. Foi um primeiro tempo muito parelho. No segundo tempo, quando estávamos melhor na partida, acabaram achando um espaço e fizeram o 1 a 0. A mudança criou vários oportunidades, mas não criou o principal, que é o gol", lamentou.

Apesar do tropeço em casa, o Inter segue com vantagem na liderança da Série B. Tem 61 pontos, três a mais que o Ceará, que assumiu a segunda colocação. Na próxima rodada, o time gaúcho vai receber o CRB no seu estádio na sexta que vem. No mesmo dia, o Ceará vai visitar o Juventude.