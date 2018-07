Guto celebra atuação do Inter e exalta vitória sobre o Náutico

O Internacional não foi brilhante, mas soube fazer sua parte para vencer o Náutico por 1 a 0, no último sábado, e recuperar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Guto Ferreira mostrou-se bastante satisfeito com a atuação de sua equipe e destacou a tranquilidade colorada para levar a melhor em Caruaru.

"Tivemos que nos adaptar, mas passamos no teste. Houve dificuldades normais, mas, no todo, fizemos um bom primeiro tempo. Melhoramos mais no segundo, mas o Jefferson fez grandes defesas. O gramado permitiu um jogo de competitividade, muito contato. O que nos deixa contente é que o Inter fez uma boa partida", declarou.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Leandro Damião, que entoou as palavras de Guto e também elogiou a atuação do Inter. "Fizemos o nosso jogo. Conseguimos manter a posse de bola e não deixar o adversário crescer. Fizemos um gol, mas poderíamos ter feito mais", afirmou.

Outro que falou sobre a dificuldade de atuar em um gramado ruim foi o lateral Uendel. "Foi um jogo difícil, pois o gramado era bastante ruim. O importante é que conquistamos mais três pontos neste momento em que o campeonato está afunilando."

Se as condições não eram as ideais, a vitória levou o Inter a 48 pontos, mesmo número do segundo colocado América-MG, mas com saldo de gols maior. O time gaúcho agora volta a campo na quarta-feira, para um duelo importantíssimo justamente com o time mineiro, no Beira-Rio.