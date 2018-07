Guto celebra 'competência' do Inter, mas avisa: 'Acesso não está garantido'

O técnico Guto Ferreira celebrou mais uma vitória do Internacional na Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 3 a 2 sobre o Criciúma no último sábado, fora de casa, deixou o treinador bastante satisfeito, principalmente pela capacidade da equipe de selar o resultado no fim, quando sofria com a pressão do adversário.

+ Inter sofre, mas vence Criciúma e se consolida na ponta da Série B

"Em boa parte do jogo, fizemos uma partida muito boa, mas o time não sustentou. Sabíamos as dificuldades do jogo. Não matamos, e isso apagaria a chama deles. Eles voltaram mais fortes no intervalo, mas retomamos e vencemos a partida", declarou. "O Criciúma não teve a competência de vencer, mas o Inter teve."

O time gaúcho chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, mas viu o Criciúma reagir e conseguir o empate. Quando os catarinenses pressionavam e pareciam próximos da virada, Carlos selou o triunfo após um longo lançamento.

A sete rodadas para o fim da Série B, o Inter subiu para 61 pontos, abrindo dez de vantagem para o Vila Nova, quinto colocado e primeira equipe fora da zona de acesso à Série A. Guto sabe que o retorno à elite do Brasileiro está próximo, mas faz questão de evitar a euforia.

"Tivemos uma grande vitória. Nos últimos 14 jogos, são 11 vitórias. Uma média bastante grande, mas temos que seguir porque não há nada garantido. Estamos cada vez mais perto, mas nada está garantido", considerou.