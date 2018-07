Guto diz que Ponte perdeu para 'melhor do Brasileiro' e não lamenta saída de Cajá Sem vencer há quatro jogos, com um empate e três derrotas e nenhum gol marcado, a Ponte Preta está em queda de produção no Campeonato Brasileiro. Por isso mesmo, o técnico Guto Ferreira foi muito cobrado nos vestiários pela imprensa e ao invés de lamentar, inclusive a saída do meia Renato Cajá, preferiu elogiar o adversário, o líder Atlético Mineiro, com 29 pontos, que venceu o time campineiro, por 2 a 0, no sábado à noite, no Estádio Moisés Lucarelli pela 13.ª rodada.