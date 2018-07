Guto exalta 'comportamento exemplar' do Inter e celebra nova vitória na Série B

Depois de um péssimo início e de momentos de oscilação, o Internacional parece mesmo ter se encontrado na Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado, a equipe emendou a terceira vitória consecutiva ao bater o Guarani por 2 a 0, em Campinas, com uma atuação segura. E foi justamente o comportamento de seus jogadores em campo que agradou o técnico Guto Ferreira.

"O grupo teve um comportamento exemplar. Marcou muito, e este espírito coletivo foi fundamental para chegarmos à vitória. Estão todos de parabéns", disse. "O grupo foi de uma humildade e de uma entrega fantásticas para marcar. O que correram é fruto dessa postura de procurar o coletivo antes da individualidade. Esse é o comportamento que fortalece o Inter."

O resultado manteve o time gaúcho na segunda colocação. São 33 pontos em 19 partidas, três a menos que o América-MG, que lidera a competição. Mas mais do que a posição na tabela, Guto avaliou que o importante no momento é manter a atitude e encontrar esta identidade para a equipe.

"Ainda estamos trabalhando na lavoura, adubando, plantando. Os frutos estão começando a surgir, mas temos que seguir para colher os frutos maduros. Temos que pensar alto, em subir ou até chegar ao título, por que não? Até que o trabalho comece a andar vai um tempo de adaptação, de montagem. Tínhamos certeza de que isso iria começar a acontecer em algum momento. Mas temos que trabalhar, faltam 19 jogos, temos que manter os pezinhos no chão", considerou.

O Inter agora terá uma semana para trabalhar antes da próxima partida. A equipe colorada só volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Londrina, em casa, na abertura do segundo turno da Série B.