Guto faz elogios ao Inter, mas prega cautela ao projetar título da Série B

Depois de uma derrota para o Juventude, o Internacional se reabilitou em grande estilo na Série B do Campeonato Brasileiro. O time reabilitou venceu o Figueirense por 3 a 0, no Beira-Rio, no sábado, e retomou a primeira colocação da tabela. O técnico Guto Ferreira, contudo, pregou cautela na equipe.

"Sempre comemoramos os gols. Gol é fruto de um trabalho grande, de muita gente envolvida, traz satisfação. Mas, em relação à competição, temos de pensar jogo a jogo, com muito respeito ao adversário, sejam eles quem forem. À medida que vamos conseguindo vencer, vamos chegando mais perto do nosso objetivo, mas não podemos pensar lá na frente", ponderou o treinador.

Apesar da cautela e dos elogios ao time, Guto admitiu que o Inter ficou devendo na etapa inicial. "De novo não fizemos um bom primeiro tempo. Mas fizemos um bom segundo tempo, administramos, tivemos solidez. Explicando de uma maneira bem rápida, o campo estava liso e o Figueirense joga pelos lados, na subida dos laterais. Nosso time, não. A bola escapou bastante e no segundo tempo conseguimos fazer reaproximação frontal."

Com 45 pontos, o Inter lidera a Série B por causa da vantagem no número de vitórias em comparação ao América-MG, que tem a mesma pontuação. Na próxima rodada, no sábado que vem, o time gaúcho vai enfrentar o combalido Náutico, fora de casa.