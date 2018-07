Guto fecha treino do Inter e mantém dúvida na zaga e no ataque para sábado

O técnico Guto Ferreira fez mistério na última atividade do Internacional para a partida diante do Vila Nova. Nesta sexta-feira, ele fechou à imprensa os portões do treino realizado no Beira-Rio e escondeu a escalação que vai a campo no mesmo estádio, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Guto tem duas dúvidas para a partida. Na defesa, Danilo Silva se recupera de problema muscular na coxa e pode ser novamente desfalque. No ataque, Leandro Damião queixou-se da mesma lesão no empate com o Luverdense, no início de semana, e também não tem presença garantida no fim de semana.

Se não puder contar com Danilo Silva, Guto deverá escalar a defesa do Inter novamente com Léo Ortiz e Thales. Até porque Victor Cuesta e Klaus também se recuperam de lesões e estão fora. Já o possível substituto de Damião seria Carlos, que treinou entre os titulares nos últimos dias.

O Inter não vence há três partidas e precisa do resultado positivo no sábado para se aproximar do acesso. Guto deverá levar a equipe a campo com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales (Danilo Silva), Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, William Pottker e Eduardo Sasha; Carlos (Leandro Damião).