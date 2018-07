Guto fecha treino e faz mistério no Inter, mas descarta preservar jogadores

Pressionado, o Internacional encerrou nesta sexta-feira a preparação para encarar o Brasil de Pelotas, sábado, no Bento Freitas, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Guto Ferreira fez mistério, fechou o treino e não revelou a escalação que entrará em campo.

Guto impediu que a imprensa entrasse no Estádio Beira-Rio para acompanhar a atividade. Nela, o treinador definiu a equipe que entrará em campo e o substituto do uruguaio Nico López, vetado do confronto por causa de um problema muscular. E se não revelou a escalação, o treinador garantiu que não vai preservar os titulares no sábado.

"O time vocês (imprensa) vão saber amanhã. Nesse jogo, não vamos preservar. Quem não estiver, é por alguma lesão. E poupado, dentro daquilo que a gente tem, na escolha para começar. Só quem estiver na zona de risco, mas quem estava em zona de risco já foi preservado", avisou.

Se não vai preservar ninguém, Guto Ferreira deve escalar quase o mesmo time que empatou com o Paraná, terça-feira, no Beira-Rio, apesar dos protestos da torcida após aquela partida. Carlos está em fase final de recuperação de uma lesão e se tiver condições de jogo, pode entrar no lugar de Carlinhos, deixando o Inter mais ofensivo, no 4-3-3.

Ernando, recuperado de um problema físico, também volta a ficar à disposição e pode ser utilizado. Assim, o Inter deve ir a campo com: Danilo Fernandes; Edenílson, Klaus (Ernando), Danilo Silva e Carlinhos (Carlos); Rodrigo Dourado, Fabinho, Uendel e D'Alessandro; Eduardo Sasha e Marcelo Cirino.