Guto Ferreira admite susto em estreia no Inter: 'Agradecemos que o jogo acabou'

O técnico Guto Ferreira admitiu que sofreu mais do que esperava em sua estreia no comando do Internacional, no sábado. Jogando em casa, no Beira-Rio, o time gaúcho sofreu para segurar o empate por 1 a 1 com o Juventude, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"No final, agradecemos que o jogo acabou da maneira que acabou", reconheceu o treinador, preocupado com as chances do time de Caxias do Sul no segundo tempo.

Guto Ferreira justificou o sufoco com o maior desgate físico do seu time, que jogou pela Copa do Brasil no meio de semana. "O Juventude descansou a semana toda, trabalhou sem desgaste do jogo. O Inter jogou na quarta contra o Palmeiras, e foi uma partida na qual o que mais foi falado foi a atitude do Inter. Jogador não é máquina. Agora temos sequência de seis jogos sem semana cheia", afirmou, ao prever melhores atuações da sua equipe nas rodadas seguintes.

Apesar da justificativa, o treinador estreante admitiu que seu time ficou devendo. E cobrou reação na sequência da Série B. "Não é só querer (voltar para a Série A). Tem que pôr para fora toda a capacidade. Temos que ajustar e, se tiver que acertar com modificações, faremos", avisou Ferreira.