Guto Ferreira adota mistério e faz sua reestreia no comando na Chapecoense

Contratado para substituir Gilson Kleina no início da semana, Guto Ferreira vai fazer neste domingo sua reestreia na Chapecoense depois de dois anos da sua saída. E será contra o Corinthians, às 16 horas, na Arena Condá, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Essa, inclusive, será a primeira das duas partidas em sequência entre os dois times. Na próxima quarta-feira, eles voltam a se enfrentar na Arena Condá, mas desta vez pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O pensamento, porém, está voltado para este jogo, porque o time catarinense está na zona de rebaixamento. "Neste momento a prioridade é o Campeonato Brasileiro, não a Copa do Brasil. Ser o mesmo adversário é o de menos. Eles têm uma equipe capacitada seja quem joga regularmente ou não. Temos que buscar um bom resultado na primeira partida. O foco é no domingo, não na quarta-feira", garantiu o estreante Guto Ferreira.

Sem muito tempo para trabalhar, Guto não deve promover muitas mudanças, mas o time titular será conhecido somente momentos antes da partida. A atividade de sexta-feira foi fechada para a imprensa. Com lesões na panturrilha, o volante Elicarlos e o atacante Wellington Paulista foram vetados pelo departamento médico.

Sem ganhar há seis jogos, a Chapecoense abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 18 pontos, atrás de Bahia e Santos no número de vitórias: 4 contra 3.