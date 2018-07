Guto Ferreira aproveita boa fase e faz testes no Inter para pegar o Londrina

O técnico Guto Ferreira, do Internacional, aproveita a semana livre e o ambiente tranquilo, proporcionado por três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B (Oeste, Goiás e Guarani), para fazer ajustes na equipe que entrará em campo no sábado, às 16h30, diante do Londrina, no Beira-Rio, na 20ª rodada da competição nacional - abertura do segundo turno do torneio.

Guto comandou um treinamento no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, no qual deu atenção especial aos dribles, cruzamentos e finalizações. O técnico também coordenou o trabalho tático e um coletivo. O atacante Nico López e o meia Camilo foram colocados entre os titulares nas vagas de Leandro Damião e D’Alessandro.

No entanto, apesar dos testes, Guto Ferreira deverá colocar em campo contra o time paranaense a mesma formação que utilizou na vitória sobre o Guarani, em Campinas, no sábado passado, com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Cuesta e Uendel; Dourado, Edenilson, Sasha, D'Alessandro e Pottker; Leandro Damião.

Após um início de temporada turbulento devido às oscilações da equipe e aos maus resultados, especialmente nos jogos em casa, o Internacional ocupa a segunda colocação na Série B com 33 pontos, três atrás do América-MG, líder da competição.

O Vila Nova, com 32 pontos, e o Ceará, com 31 - mesma pontuação do Juventude, mas superior nos critérios de desempate -, completam o grupo dos quatro clubes que hoje garantiriam o acesso para a disputa da Série A do Brasileirão em 2018.