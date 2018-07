Guto Ferreira celebra nova vitória do Inter, mas admite: 'Temos muito a melhorar'

O técnico Guto Ferreira celebrou o triunfo do Internacional sobre o Náutico, no último sábado. O resultado de 4 a 2, no Beira-Rio, no entanto, não deixou o comandante colorado totalmente satisfeito, principalmente por causa das falhas defensivas ainda apresentadas por sua equipe.

"Foi um jogo no qual tivemos um volume bastante interessante no aspecto ofensivo. No defensivo, temos muito a melhorar. O primeiro tempo ficou aquém. Melhoramos no segundo. No volume final, fizemos quatro gols, poderíamos fazer sete", considerou o treinador.

Como era de se esperar, Guto também falou sobre a principal polêmica do jogo. Foram quatro pênaltis marcados a favor do Inter, fato que levou à loucura os jogadores do Náutico. Para o treinador, no entanto, nada a discutir. Ele, inclusive, parabenizou o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior.

"Às vezes, há interpretação do árbitro. Se tiver 10 pênaltis, tem que marcar. Não é porque é a favor. Se fosse contra, também deveria marcar. A arbitragem está de parabéns pela personalidade", comentou.

O comandante colorado ainda explicou a alternância nos cobradores das penalidades. Pottker chutou duas delas, enquanto D'Alessandro e Marcelo Cirino bateram as outras. O resultado foi que apenas duas acabaram convertidas. "Eles (jogadores) decidem quem cobra. São jogadores que cobram diariamente e têm um aproveitamento bom."