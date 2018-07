Guto Ferreira celebra título do Bahia na Copa Nordeste: 'Indescritível'

Guto Ferreira não conseguiu conter a alegria após o título da Copa do Nordeste. Depois da vitória do Bahia sobre o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o treinador festejou a conquista e a dedicou a jogadores, funcionários e torcedores do clube.

"Indescritível. Parabéns", celebrou Guto Ferreira à rádio Metrópole, de Salvador. "Aqueles que merecem os parabéns estão ali. Se eles não fizerem lá dentro de campo... A minha função é dividir com cada funcionário do Bahia, cada torcedor que participou junto".

Autor do gol do título, Edigar Junio celebrou o fato de ter sido o herói da noite. "Deus me capacitou para fazer isso, para estar em campo. Foi Deus. Ele pôde me dar alegria, e posso dizer que o Bahia é o maior do Nordeste. O Nordeste hoje está azul, vermelho e branco. 'É nós'. A gente entrou na história do clube. Essa torcida merece. Não é à toa que ganhamos. Se não fossem eles, não teríamos essa força", destacou o atacante.

Um dos principais destaques do clube na temporada, o meia Régis lembrou o jejum quebrado pelo Bahia nesta quarta-feira. "Estou muito feliz pelo momento, pelo título, que fazia 15 anos que o Bahia não ganhava. É um título muito importante, campeão do Nordeste, sendo visto pelo Brasil e pelo mundo. Está todo mundo de parabéns", completou.