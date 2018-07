Guto Ferreira comemora folga no calendário e 1ª semana cheia de treinos no Inter

O técnico Guto Ferreira terá, pela primeira vez desde que assumiu o comando do Internacional, uma semana inteira para treinar a equipe. Após vencer o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no último sábado, fora de casa, e saltar para a quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, o time colorado só voltará a campo pela competição no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Boa, no Beira-Rio. O treinador festejou o período livre de preparação até lá.

"O que a gente busca é espaço para fazer treinamentos fortes, controlar alimentação e descanso para ganhar tempo de treinamento. Vamos ter a possibilidade de vivenciar de forma mais direta todos os jogadores no dia a dia, sentir e passar situações", exaltou Guto Ferreira, após disputar oito partidas nestes 24 dias no comando do time, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial do clube.

Depois do confronto com a equipe de Varginha (MG), o Internacional terá mais uma folga no calendário, pois o próximo compromisso do clube será no dia 8 de julho, mais uma vez no Beira-Rio, diante do Criciúma.

O grupo de jogadores vai permanecer concentrado até a próxima quinta em um hotel na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, mesmo local utilizado pelo clube para a pré-temporada deste ano. O plantel treina na tarde desta segunda sob o comando de Guto Ferreira.