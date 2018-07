Guto Ferreira comemora retorno de Souza na Portuguesa O técnico Guto Ferreira comemorou o retorno do meia Souza ao time da Portuguesa para o duelo desta quinta-feira contra o Náutico, no estádio do Canindé, em São Paulo. Suspenso, ele não jogou contra o Fluminense e, segundo o treinador, o time sentiu muito a sua ausência. Wanderson, que entrou no seu lugar, não teve um grande destaque.