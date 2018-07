Guto Ferreira confirma mudanças no Inter para enfrentar Figueirense na Série B

O técnico Guto Ferreira confirmou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, que fará mudanças na equipe titular do Inter para o compromisso diante do Figueirense, nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador entende que este momento inicial de trabalho é ideal para testar o elenco e o esquema de jogo a ser adotado.

"Vou adiantando que, dentro da planificação do trabalho, vamos ter algumas alterações na equipe. O meu trabalho é embasado em poder ir para o campo trabalhar. Se o cara só estiver jogando, não tem como. A gente tem que criar situações. Trabalhando em cima do grupo, temos de ver todo mundo, sentir cada um e o momento é esse. O momento de utilizar, observar e encontrar alguma maneira de ter tempo para trabalhar a equipe. Estamos em um processo, então posso exercitar um sistema ou outro. O mais importante neste momento é ter uma equipe forte", destacou o treinador do time colorado.

Guto Ferreira busca a primeira vitória dele no comando do Inter. Na estreia, no sábado passado, a equipe empatou em 1 a 1 com o Juventude, no clássico gaúcho. O resultado deixou o time em posição intermediária na tabela. Neste momento, o clube ocupa apenas a 10ª colocação, com cinco pontos ganhos em quatro jogos (foram uma vitória, dois empates e uma derrota).

O treinador - que assumiu o time na quinta-feira passada - ainda não teve tempo de preparar a equipe para o duelo contra os catarinenses. Após o treino regenerativo desta segunda, Guto comandou um trabalho tático com portões fechados. A ideia era ter privacidade para testar algumas formações e conhecer melhor o grupo de jogadores.

Confira a lista dos 20 jogadores relacionados por Guto Ferreira para o confronto diante do Figueirense (por ordem alfabética): Alemão, Brenner, Carlinhos, Carlos, Ceará, Charles, Daniel, Danilo Fernandes, Danilo Silva, Diego, Fabinho, Iago, Juan, Junio, Mossoró, Roberson, Valdemir, Cuesta, Klaus e William Pottker.