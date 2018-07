Guto Ferreira conta com retorno de jogadores em treino do Inter

O técnico Guto Ferreira contou com retornos importantes no time do Internacional, nesta terça-feira, para dar sequência aos treinos da equipe em Viamão. Foram seis jogadores que voltaram a trabalhar com o elenco no interior do Rio Grande do Sul, em preparação para a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Uendel, Cuesta, Nico López, William Pottker e Carlos retornaram ao time após problemas físicos ou suspensão. Todos treinaram normalmente com o resto do grupo. Já Felipe Gutiérrez retomou as atividades com o clube após defender o Chile na Copa das Confederações, na Rússia. Ele fez trabalho leve nesta terça.

Apesar disso, tem chance de ser titular do Inter no duelo contra o Criciúma, sábado, no Beira-Rio, pela Série B. Já o volante Edenilson ainda não sabe se poderá voltar ao time. Por questões burocráticas, ele ainda aguarda regularização do seu contrato junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Com o grupo quase completo, Guto Ferreira comandou trabalho tático e técnico na manhã desta terça. Ele deu atenção especial a dribles, finalizações e cruzamentos. O grupo colorado volta a trabalhar em Viamão nesta quarta. O retorno para Porto Alegre será somente na sexta, onde haverá a finalização do trabalho para o jogo de sábado.