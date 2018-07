Guto Ferreira define Inter com Marcelo Cirino entre os titulares para terça

A presença de Marcelo Cirino entre os titulares será a principal novidade do Internacional no duelo desta terça-feira com o América Mineiro, no Independência, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o que indicou o técnico Guto Ferreira no treinamento desta segunda.

No último sábado, Marcelo Cirino marcou o seu primeiro gol pelo Inter na vitória por 4 a 2 sobre o Náutico, quando substituiu Nico López no intervalo do compromisso. E Guto decidiu repetir a troca para o duelo desta terça, mas dessa vez desde o minuto inicial.

Em uma atividade tática nesta segunda, Guto comandou uma atividade tática em campo reduzido, trabalhando o posicionamento e a aproximação entre os jogadores. E o técnico segue sem poder contar com o zagueiro Víctor Cuesta, que segue em recuperação de lesão.

Assim, o Inter deve entrar em campo nesta terça-feira com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Edenilson, Danilo Silva, Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado, Fabinho e D'Alessandro; William Pottker, Carlos e Marcelo Cirino.

O Inter ocupa o terceiro lugar na Série B, dentro da zona de acesso, com 11 pontos, três a menos do que o líder Juventude. Adversário nesta terça-feira, o América-MG faz campanha irregular e está na 12ª posição, com oito pontos.