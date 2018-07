Guto Ferreira deixa a Chapecoense e assume o Bahia na Série B

Guto Ferreira não é mais o técnico da Chapecoense. Na manhã desta sexta-feira, o Bahia anunciou a contratação do treinador para o lugar de Doriva, que resolveu deixar o comando do time baiano na Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato será de um ano e meio e especula-se que a proposta salarial esteja na casa dos R$ 350 mil.

Guto Ferreira sai da Chapecoense com o time hoje lutando por uma vaga no G4 do Brasileirão. O clube catarinense é o oitavo colocado da tabela, com 15 pontos, a dois da zona dos quatro primeiros, hoje fechada pelo Flamengo. A despedida do treinador, que tem aproveitamento de 63,7% em 2016, foi no empate por 0 a 0 diante do Atlético-PR, em jogo que começou na quarta e terminou apenas na quinta-feira por causa da neblina que paralisou o confronto no dia anterior.

Neste ano, o treinador esteve no comando da Chapecoense em 34 partidas, nas quais acumulou 18 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Com sua saída, a diretoria fará uma outra reunião ainda nesta sexta-feira para definir os prováveis substitutos. Nomes como de Lisca, Marcio Fernandes e Gilson Kleina são cogitados para o cargo. No Bahia, o treinador chega para colocar o time de volta aos trilhos. O time tricolor está na sétima posição da Série B, com 17 pontos. O Ceará, quarto colocado e hoje último na zona de acesso à elite do futebol nacional, tem 20.