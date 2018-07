Guto Ferreira destaca união como diferencial da Ponte

O treinador destacou a entrega de todos os jogadores na última vitória e se mostrou muito contente com o que vem acontecendo neste início de Paulistão. Guto Ferreira disse que todos no clube sabem onde querem chegar e estão trabalhando para isso, mas aproveitou para manter os pés no chão.

"Ninguém deixou de se doar e esse está sendo o grande trunfo da Ponte: o nós antes do eu. Isso é o que eu passo e eles mesmos se cobram, no momento em que eles se fecham antes dos jogos: nós sabemos o que nós queremos e aonde queremos chegar. Isso basta para o desempenho que estamos tendo. A Ponte vem, jogo a jogo, sonhando e tendo atitude", destacou Guto Ferreira.

Sem perder há seis meses atuando em casa, a Ponte Preta recebe o São Bernardo no próximo domingo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada do Paulistão. A Ponte está invicta, com cinco vitórias e três empates, e ocupa a liderança isolada, com 18 pontos, dois a mais que o Linense.