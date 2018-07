Guto Ferreira diz que está buscando, mas fala em 'corda bamba' no Internacional

O técnico Guto Ferreira reconheceu que vive uma situação complicada no Internacional depois da derrota deste sábado, para o Vila Nova, por 2 a 1, no Serra Dourada, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Desde que assumiu a equipe no lugar de Antônio Carlos Zago, Guto não conseguiu fazer o Internacional engrenar. E, após sucessivos tropeços, o time gaúcho está apenas na sexta colocação com 24 pontos, dois atrás da zona de acesso à primeira divisão.

"Estamos sempre trabalhando nessa corda bamba. É a vida do treinador, especialmente no Brasileiro. O calendário nos dá 70, 75 jogos no ano e temos que buscar situações", lamentou o treinador.

Guto acrescentou, ainda, que o nível das partidas seria melhor se o calendário fosse diferente. "Se tivesse mais semanas cheias, tivesse a busca de uma qualidade maior, teria um maior aproveitamento de trabalho. Nem sempre o espetáculo atinge a qualidade que se busca, justamente pelo calendário."

Ainda assim, apesar de lamentar as condições de trabalho, o treinador avisou que tem buscado recuperar o Internacional. "Estamos buscando. Não tem faltado disposição. Não tem faltado vontade, mas não está acontecendo. Sempre falta alguma coisa. Tem erro aqui, erro ali. O campeonato não permite nenhum erro", finalizou.