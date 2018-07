Guto Ferreira é suspenso e não comanda a Portuguesa

SÃO PAULO - A Portuguesa ganhou um desfalque importante para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Morenão, em Campo Grande (MS). É que o técnico Guto Ferreira foi julgado, nesta quinta-feira, no Pleno doSuperior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e teve a suspensão de dois jogos confirmada, por conta da expulsão na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, no dia 11 de agosto.

O treinador foi punido em primeira instância, mas conseguiu um efeito suspensivo até que o recurso fosse julgado. Agora, ele ficará impedido de comandar a Lusa no duelo contra o rival alvinegro e contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira. O auxiliar Alexandre Faganello é quem comandará o time no banco de reservas nestes jogos.

Na quarta-feira, o zagueiro Valdomiro e o volante Bruninho escaparam de punição, após as expulsões na derrota para o Grêmio, por 3 a 2, no dia 7 de setembro. O defensor foi advertido, mas não chegou a ser suspenso. Já o meio-campista foi totalmente absolvido.

Por outro lado, a Lusa não poderá contar com o lateral-direito Luís Ricardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. A vaga deve ficar com Ivan, de 21 anos. "Estou preparado, tranquilo e concentrado. Sempre que tiver oportunidade, consegui agradar", afirmou o jovem confiante.

Outros jogadores titulares retornam ao time titular. O goleiro Lauro e o atacante Gilberto voltam após ficarem de fora na vitória sobre o Internacional, por 1 a 0. Ambos foram impedidos de jogar por força contratual, já que pertencem ao clube gaúcho. Com a última vitória, o time do Canindé conseguiu se manter fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos, três a mais que o Criciúma, o primeiro dentro da faixa de descenso.