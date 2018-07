Guto Ferreira elogia Portuguesa, mesmo após derrota O técnico Guto Ferreira evitou lamentar a derrota da Portuguesa para o Corinthians, por 2 a 1, no último domingo, na estreia do Campeonato Paulista. Apesar de ter atuado bastante desfalcada, a Lusa chegou a dominar o jogo no segundo tempo. Este fato rendeu elogios do treinador. "Temos que manter a motivação", disse.