Guto Ferreira encaminha renovação com a Ponte Preta

Um dos principais responsáveis pela recuperação da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, e consequentemente o acesso à elite, o técnico Guto Ferreira deve continuar em 2015. As conversas entre as partes começaram há algumas semanas e estão próximas de terem um desfecho feliz.

O contrato, que deve ser assinado apenas depois da participação alvinegra na Série B, terá duração de um ano. "Ainda falta assinar, mas tudo está bem encaminhado. Nas últimas semanas conversamos sobre isso e deixamos as coisas adiantadas. Acredito que não haverá problema", afirmou Guto Ferreira.

Contratado para o lugar de Dado Cavalcanti, Guto Ferreira encontrou a Ponte Preta na 10.ª colocação e fez a sua estreia no empate com o Sampaio Corrêa por 3 a 3, em São Luis, pela 14.ª rodada. Depois disso, foram mais 23 jogos com 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

A boa campanha sob o comando de Guto Ferreira recolocou a Ponte Preta na elite do Brasileirão depois de ter caído no ano passado e também pode dar o primeiro grande título para o clube, apesar da situação ser complicada. Restando uma rodada, a equipe de Campinas é a vice-líder e tem dois pontos a menos que o Joinville: 70 contra 68.

Se quiser ser campeão da Série B, o time campineiro tem que vencer o Náutico, no Recife, e torcer por uma derrota do Joinville para o Oeste, em Itápolis (SP). Ambos os jogos acontecem neste sábado.