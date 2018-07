Guto Ferreira exalta primeira meta batida na Portuguesa

SÃO PAULO - Bastou uma semana e dois bons resultados para o ambiente da Portuguesa mudar da água para o vinho. Após a vitória de domingo sobre o São Paulo, por 2 a 1, o técnico Guto Ferreira não escondeu a satisfação pela atuação de seus jogadores. "Independente do adversário, o mais importante foi ter vencido e ter somado pontos. Isso nos dá força", ressaltou.

O treinador relembrou a primeira meta traçada, em sua apresentação há duas semanas, que era tirar o time da última colocação. "O primeiro passo, que era sair da lanterna, foi dado. Por pouco, não demos o segundo que era sair da zona de rebaixamento", afirmou.

Após a semana sem derrotas, que ainda contou com o empate com o Flamengo, por 1 a 1, em Brasília, a Lusa chegou aos 12 pontos, na 17.ª colocação do Brasileirão. Esta ascensão, porém, não ilude o treinador. "Não podemos nos contentar com pouco. Nosso objetivo, agora, é sair e depois nos distanciar", completou.

A vitória sobre o São Paulo rendeu até um destaque no "A Bola", um dos principais diários esportivos de Portugal. O jornal destacou que o clube de origem portuguesa "vingou" o Benfica, que há uma semana perdeu para o time do Morumbi, por 2 a 0, pela Copa Eusébio.

Agora, a Portuguesa espera que a motivação ajude o time a bater o Coritiba, adversário desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.