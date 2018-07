Guto Ferreira faz testes e Inter treina com Edenilson na lateral

Menos de 24 horas depois de vencer o Figueirense, em Florianópolis, o Internacional voltou aos trabalhos na tarde desta quarta-feira, em Porto Alegre. Sem contar com todos os seus titulares, o técnico Guto Ferreira fez testes na equipe e treinou com o volante Edenilson na lateral-direita.

O teste foi feito no primeiro treino de preparação para a partida contra o Náutico, no sábado, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guto Ferreira terá mais duas atividades para definir os titulares. Nesta quarta, ele não confirmou se poupará novamente alguns jogadores.

Na terça, o treinador preservou seis titulares, que nem viajaram para a capital catarinense. Eles treinaram normalmente nesta quarta. Aqueles que começaram jogando contra o Figueirense fizeram apenas trabalho regenerativo. Um deles foi Fabinho, que deve ser mantido ao lado de Rodrigo Dourado como dupla de volantes, caso Guto realmente escale Edenilson na lateral.

O volante não surpreende na posição mais defensiva. Edenilson já atuou na lateral quando defendeu o Corinthians na época do técnico Tite. Logo, se tornou opção para Guto Ferreira na criticada defesa colorada nesta Série B.

O técnico escalou o time do Inter no treino desta quarta com Daniel; Edenílson, Léo Ortiz, Klaus e Uendel; Rodrigo Dourado, Valdemir, Diego, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Nico López.