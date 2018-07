Guto Ferreira fecha treino, mas Inter não deve ter surpresas contra o Vila Nova

Concentrado em Goiânia desde a noite de quinta-feira, o Inter fez seu último treino antes do jogo contra o Vila Nova, nesta sexta-feira. O técnico Guto Ferreira fechou os portões do estádio da Serrinha, na capital goiana, mas não deve fazer maiores modificações na equipe que entrará em campo neste sábado, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ele deve escalar no sábado o time que testou no treino de quinta, ainda em solo gaúcho. Na atividade, ele treinou com Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Diego, Nico López e William Pottker.

Ainda sem poder contar com o meia Camilo, recém-contratado, o Inter deve ir a campo praticamente com força máxima. O único desfalque é o volante Edenilson, que cumprirá suspensão nesta rodada.

Com 24 pontos na tabela da Série B, o Inter vem de vitória polêmica sobre o Luverdense, por 1 a 0, na terça, em jogo marcado pelo gol de Pottker nos instantes finais da partida, após erro do bandeirinha. O time gaúcho ocupa o quinto lugar da tabela, ainda fora da zona de acesso à Série A.

O duelo deste sábado será disputado em um Serra Dourado sem torcida. Os portões permaneceram fechados ao longo da partida como punição ao Vila Nova por causa de confusão da torcida no clássico com o Goiás, no mês passado, pela Série B.