Guto Ferreira indica Inter sem mudanças no último treino antes de viagem

O Internacional está pronto para enfrentar o ABC, em Natal, sábado, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o time fez o seu último treinamento em Porto Alegre antes do confronto com a escalação já definida e sem surpresas.

Com o time embalado por quatro vitórias consecutivas, desempenho que o levou a ascender para o segundo lugar na Série B, e sem muitos desfalques, o técnico Guto Ferreira definiu a escalação sem novidades e com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, William Pottker, Edenílson, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

No CT do Parque Gigante, na manhã desta quinta-feira, o foco de Guto Ferreira foi a parte tática, com a realização de um trabalho em campo reduzido, com duas equipes se enfrentando. Enquanto isso, outros jogadores treinaram jogadas de bola parada. Na parte final da atividade, alguns jogadores se exercitaram em faltas diretas e finalizações.

Ainda nesta quinta-feira, no fim da tarde, o elenco do Inter viaja para Natal, local da partida contra o ABC. Lá, a equipe ainda fará um treinamento na sexta-feira visando o confronto do próximo sábado, encerrando a sua preparação para atuar no Frasqueirão.