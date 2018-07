Guto Ferreira isenta reservas de culpa pela perda de invencibilidade da Ponte

"Nós jogamos sem o Biro Biro e sem o Pablo, mas os jogadores que entraram deram o sangue, correram muito. Infelizmente o Fluminense também soube atuar de forma inteligente, aproveitou as chances e a bola entrou. Todos que entraram para ajudar, seja do início ou vindo do banco, deram o melhor de si", destacou o treinador.

Com a primeira derrota, a Ponte Preta despencou para a oitava colocação, com 13 pontos, e agora busca uma reação no próximo domingo, quando retorna ao Moisés Lucarelli, em Campinas, para receber o Atlético-MG, às 16 horas, pela nona rodada do Brasileirão.