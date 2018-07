Guto Ferreira libera Ponte no carnaval: 'Só não pode morrer'

O elenco da Ponte Preta ganhou folga nesta sexta-feira, após vencer o Marília, por 2 a 0, na noite anterior e assumir a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. E, como prêmio pelos últimos bons resultados, os jogadores foram liberados pelo técnico Guto Ferreira para curtir a primeira noite de folia do carnaval. "Só não pode morrer", brincou o treinador.

O bom humor se deve à sequência de duas vitórias e um empate nas últimas rodadas. Antes de bater o Marília, o time de Campinas venceu o Palmeiras, por 1 a 0, e empatou com o Botafogo, por 1 a 1, ambos fora. Agora, só voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando visita o Linense, em Lins.

Guto Ferreira não fez determinações e nem criou uma "cartilha" para este dia de folga. Ele liberou os jogadores para curtirem da maneira que quiserem, mas espera que não haja abusos. "Cada um aqui sabe de suas responsabilidades", explicou.

A folga terá duração de pouco mais de 24 horas. Na tarde deste sábado, o grupo já se reapresenta para o primeiro treinamento visando o duelo contra o Linense. No domingo e na segunda, a Ponte volta a trabalhar pela manhã. Na segunda à tarde, a delegação viaja para Lins.