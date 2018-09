Guto Ferreira muda ataque da Chapecoense para interromper sequência negativa

Com uma sequência de três derrotas no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense terá três mudanças no sistema ofensivo para enfrentar o Paraná nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. É um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento, porque o time catarinense tem 21 pontos, em 18.º lugar, enquanto os paranaenses estão na lanterna, com 15.

O técnico Guto Ferreira não poderá contar com Leandro Pereira, suspenso, e deve optar pela entrada de Victor Andrade no ataque, atuando, portanto, com mais um jogador de velocidade e sem um centroavante como referência. Além disso, Osman não vinha bem e deve dar lugar a Doffo. Quem também volta é Canteros, que retoma a vaga que foi ocupada por Diego Torres no meio-campo.

Apesar das mudanças no ataque, o nome de Wellington Paulista segue fora da pauta. O jogador está afastado e os companheiros do elenco até pediram para a diretoria reintegrá-lo, mas não foram atendidos.

"Tivemos uma reunião e eles pediram a reintegração, mas eu expliquei que não podemos atender. Sempre respeitei as comissões técnicas e seguirei atendendo. Os jogadores entenderam a situação", explicou o presidente do clube Plínio David de Nes Filho.